У європейській країні закривають десятки центрів для українських біженців: причини

В Ірландії суттєво зменшилася кількість українських біженців, які проживають у наданому державою житлі. За рік із таких приміщень виїхали майже 17,5 тисяч людей.
Уряд закриває десятки центрів, де надають житло українцям, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.
За даними уряду Ірландії, у середині серпня 2024 року в житлі за державним контрактом проживали 40 058 українців із тимчасовим захистом. Це на 30% менше, ніж торік (57 502 у серпні 2023 року).
У травні 2024 року у Департаменті інтеграції заявив, що в рамках політики уряду з надання житла лише на 90 днів закриють значну кількість центрів, де розміщують українців.
Відтоді припинили дію 189 контрактів з надання житла для біженців із України. Із них 175 розірвав уряд, а 14 – самі постачальники житла. Ще зі 100 центрами розірвання контрактів триває.
У серпні 2024 року продовжують розміщувати українців за контрактом з урядом 855 закладів, порівняно з 993 - у серпні 2023 року. Деякі місця після виїзду українців використовують для розміщення заявників на міжнародний захист.
За даними Департаменту інтеграції, близько 12 готелів, у яких раніше проживали лише українці, тепер є "гібридними об’єктами", де живуть як українці з тимчасовим захистом, так і біженці з інших країн. Ще один центр, який раніше використовувався для українців, тепер використовується виключно для розміщення шукачів притулку.
Чимало українців знайшли прихисток у домах місцевих жителів. Близько 28 800 українських біженців проживають у понад 15100 ірландських сімей.
Домогосподарства, які приймають українських біженців, отримують місячний платіж у розмірі 800 євро. З початку запуску схеми підтримки у липні 2022 року уряд виплатив за такий прийом 165 млн євро.
Фото: Українські біженці в Ірландії (gettyimages.com)
Загалом в Ірландії зараз проживають 107 279 українських біженців. Останнім часом потік людей до країни спав. У липні 2024 року до країни прибували в середньому 33 українські біженці на день. У липні 2023 року кількість новоприбулих сягала в середньому 113 людей на день.
Уряд Ірландії скоротив допомогу українцям із тимчасовим захистом з 14 березня. Зміни правил стосувалися лише новоприбулих до країни. Якщо інші українські біженці досі мали безлімітне безкоштовне проживання у державному житлі, то прибулі з 14 березня обмежуються лише 90 днями. Також вони на цих 3 місяці отримують скорочені виплати – не 232 євро на тиждень, а 38,80 євро. Після виїзду з державного житла виплати збільшують.
За даними ірландського Мінюсту, з 14 березня 2024 року від тимчасового захисту відмовилися лише 65 українських біженців. Проте у відомстві не можуть сказати, скільки людей виїхали, бо таких регулярних перевірок немає.
Водночас з часу запровадження скорочених пільг до Ірландії за захистом приїхали 4260 українців, у тому числі 1139 дітей. Майже 5% заявників відмовили у тимчасовому захисті.
Із вересня скорочення виплат для біженців у державному житлі з повним пансіоном пошириться і на всіх інших українців незалежно від дати їхнього приїзду до Ірландії. Зменшення виплат урівняє як українських біженців, так і шукачів міжнародного захисту в державному житлі.
Нагадаємо, ми писали, що українських біженців в Ірландії почали переселяти на нові місця.
Також ми розповідали, що уряд Ірландії погодив зміни до програми підтримки українських біженців. Тисячам українців різко скоротять соціальну допомогу.
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