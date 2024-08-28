В европейской стране закрывают десятки центров для украинских беженцев: причины

С начала лета закрыли около 190 центров размещения украинцев

По данным правительства Ирландии, в середине августа 2024 года в жилье по государственному контракту проживало 40 058 украинцев со временной защитой. Это на 30% меньше, чем в прошлом году (57 502 в августе 2023 года).

В мае 2024 года в Департаменте интеграции заявили, что в рамках политики правительства по предоставлению жилья только на 90 дней закроют значительное количество центров, где размещают украинцев.

С тех пор прекратили действие 189 контрактов по предоставлению жилья для беженцев из Украины. Из них 175 разорвало правительство, а 14 – сами поставщики жилья. Еще со 100 центрами расторжение контрактов продолжается.

В августе 2024 года продолжают размещать украинцев по контракту с правительством 855 заведений по сравнению с 993 - в августе 2023 года. Некоторые места после выезда украинцев используют для размещения заявителей на международную защиту.

По данным Департамента интеграции, около 12 гостиниц, в которых раньше проживали только украинцы, теперь являются "гибридными объектами", где живут как украинцы со временной защитой, так и беженцы из других стран. Еще один центр, ранее использовали для украинцев, теперь используется исключительно для размещения искателей убежища.

Сколько украинских беженцев живет в семьях

Многие украинцы нашли убежище в домах местных жителей. Около 28 800 украинских беженцев проживают в более 15100 ирландских семей.

Домохозяйства, принимающие украинских беженцев, получают месячный платеж в размере 800 евро. С начала запуска схемы поддержки в июле 2022 года правительство выплатило за такой прием 165 млн евро.

Фото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)

Всего в Ирландии сейчас проживает 107 279 украинских беженцев. В последнее время поток людей в страну спал. В июле 2024 года в страну прибывали в среднем 33 украинских беженца в день. В июле 2023 года количество новоприбывших достигало в среднем 113 человек в день.

Повлияло ли сокращение выплат на выезд людей

Правительство Ирландии сократило помощь украинцам со временной защитой с 14 марта. Изменения правил касались только новоприбывших в страну. Если остальные украинские беженцы до сих пор имели безлимитное бесплатное проживание в государственном жилье, то прибывшие с 14 марта ограничиваются 90 днями. Также они на эти 3 месяца получают сокращенные выплаты – не 232 евро в неделю, а 38,80 евро. После выезда из государственного жилья выплаты увеличивают.

По данным ирландского Минюста, с 14 марта 2024 года от временной защиты отказались всего 65 украинских беженцев. Однако в ведомстве не могут сказать, сколько людей уехали, потому что таких регулярных проверок нет.

В то же время с момента введения сокращенных льгот в Ирландию за защитой приехали 4260 украинцев, в том числе 1139 детей. Около 5% заявителей отказали во временной защите.

С сентября сокращение выплат для беженцев в государственном жилье с полным пансионом распространится и на всех украинцев независимо от даты их приезда в Ирландию. Уменьшение выплат уравняет как украинских беженцев, так и искателей международной защиты в государственном жилье.