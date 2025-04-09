Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 млн євро: на що підуть гроші

Угоди про надання фінансової допомоги Україні підписали сьогодні, 9 квітня, у Брюсселі, під час зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

Кошти розподілять за трьома напрямками:

100 млн євро банк надасть на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла.

100 млн євро - на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення водопостачання та водовідведення.

100 млн євро - на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Прем'єр-міністр додав, що під час зустрічі обговорив з президенткою ЄІБ реалізацію спільних проєктів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування. Вдячні банку за активну підтримку України та за внесок у нашу стійкість", - наголосив Шмигаль.

Фото: підписання угоди з ЄІБ (t.me/Denys_Smyhal)

Допомога ЄІБ Україні

Нагадаємо, у червні минулого року Європейський інвестиційний банк надав Україні 100 млн євро для відновлення та модернізації соціальної інфраструктури. Також кошти були спрямовані на відновлення та модернізацію критичної інфраструктури на територіях, які зазнали руйнувань, та в регіонах, де проживає найбільша кількість переселенців.

Також ЄІБ виділив Україні кредити на 560 млн євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла.