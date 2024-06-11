Європейський інвестиційний банк передасть Україні нову фіндопомогу: на що піде

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Україні 100 млн євро для відновлення та модернізації соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Як зазначили у відомстві, Україна уклала з ЄІБ угоду в рамках Конференції з відновлення, яка проходить у Берліні.

Мета такої угоди - відновлення та модернізація основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я, житла для внутрішньопереміщених осіб, соціального захисту.

Також передбачено відновлення та модернізацію критичної інфраструктури на територіях, які зазнали руйнувань, та в регіонах, де проживає найбільша кількість переселенців.

У Мінфіні нагадали, що всього з початку повномасштабної війни ЄІБ надав Україні понад 2 млрд євро інвестицій.