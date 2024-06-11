ua en ru
Вт, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Європейський інвестиційний банк передасть Україні нову фіндопомогу: на що піде

Берлін, Вівторок 11 червня 2024 18:38
UA EN RU
Європейський інвестиційний банк передасть Україні нову фіндопомогу: на що піде Ілюстративне фото: Україна отримає 100 млн євро на відновлення інфраструктури (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Україні 100 млн євро для відновлення та модернізації соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Як зазначили у відомстві, Україна уклала з ЄІБ угоду в рамках Конференції з відновлення, яка проходить у Берліні.

Мета такої угоди - відновлення та модернізація основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я, житла для внутрішньопереміщених осіб, соціального захисту.

Також передбачено відновлення та модернізацію критичної інфраструктури на територіях, які зазнали руйнувань, та в регіонах, де проживає найбільша кількість переселенців.

У Мінфіні нагадали, що всього з початку повномасштабної війни ЄІБ надав Україні понад 2 млрд євро інвестицій.

Відновлення інфраструктури

Нагадаємо, внаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів на всій території України є пошкодження критичної інфраструктури.

Зокрема це стосується енергетики, оскільки росіяни часто цілилися по таких об'єктах під час своїх ракетних ударів і атак дронами.

У країні вже пошкоджено велику кількість ТЕС та ГЕС, внаслідок чого енергетики змушені застосовувати графіки відключення світла. В "Укренерго" зазначали, що на ремонт можуть піти дні, місяці та навіть роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європейський Інвестиційний Банк Допомога Україні Війна в Україні
NEWS
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
DAILY
"За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні