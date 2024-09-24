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ЄІБ передав Києву 50 млн євро для заміни російських вагонів метро

Люксембург, Вівторок 24 вересня 2024 19:35
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ЄІБ передав Києву 50 млн євро для заміни російських вагонів метро Ілюстративне фото: у Києві замінять вагони метро (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Київ отримав від Європейського інвестиційного банку 50 млн євро. Гроші призначені для заміни російських вагонів метро на більш сучасні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу представництва Євросоюзу в Україні.

"Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Київ підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро. Ця ініціатива спрямована на модернізацію київського метрополітену та забезпечення надійного транспорту для мільйонів жителів столиці", - зазначають у представництві ЄС.

Там додали, що угода була підписана у штаб-квартирі ЄІБ у Люксембурзі, куди раніше з візитом прибула делегація Київської міської державної адміністрації.

50 млн євро, які були надані за підтримки Фонду ЄІБ EU for Ukraine Fund, є першою частиною кредиту на загальну суму 200 млн євро. 50 млн євро передали виключно на закупівлю нових вагонів метро.

"Інші 150 млн євро буде надано після завершення техніко-економічного обґрунтування, яке оцінить доцільність закупівлі нових вагонів метро порівняно з можливістю модернізації частини існуючого парку вагонів метро", - уточнили в представництві ЄС.

Таке фінансування допоможе Києву оновити чи замінити від 120 до 160 вагонів метро.

У відомстві також уточнили, що до війни майже 80% вагонів метро у Києві було російського виробництва. Припинити таку залежність - стратегічне завдання. Понад 60% вагонів перевищило свій термін експлуатації. Нові вагони купуватимуть у місцевих чи іноземних постачальників.

Що передувало

Нагадаємо, у листопаді минулого року у київському метро почали курсувати нові вагони, які передала Варшава.

Загалом українській столиці було надано 60 вагонів.

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