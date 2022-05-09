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В европейских городах прошли акции против войны России в Украине

Фото: В европейских городах прошли акции против войны России в Украине (bbc.com)
Автор: Артур Родивилов

В европейских городах прошли демонстрации солидарности с Украиной. Некоторые из них сопровождаются менее многочисленными пророссийскими акциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В центре Кельна в воскресенье, 8 мая, прошла демонстрация солидарности с Украиной. Ее организатор - "Сине-желтый крест" в своей заявке анонсировал приход до 10 тысяч человек.

В Берлине жители пришли к памятнику павшим советским воинам в Тиргартене: одни пытались продемонстрировать пророссийскую позицию, вторые перебивали их украинскими песнями.

В центре Лондона прошла акция под лозунгом "Россияне против войны", в Гааге жители вышли на марш "Последний парад Путина". Колонна из примерно 70 человек "привела" куклу президента РФ Владимира Путина к зданию Международного суда ООН.

Чтобы памятные мероприятия 8 и 9 мая в Берлине прошли без стычек, берлинские власти запретили демонстрацию флагов как РФ, так и Украины.

Напомним, 8 мая полиция Берлина отняла гигантское украинское знамя у советского мемориала. На флаге митингующих была надпись "Они – это мы".

Глава МИД заявил, что руководство немецкой столицы ошиблось с идеей запрета украинской символики 8-9 мая. Действия же берлинской полиции министр назвал атакой на всех защитников Украины.

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