Берлинская полиция отобрала флаг Украины на мероприятиях ко Дню победы в Европе
Местные власти в Берлине сдержали обещание о недопущении использования украинской и российской символик во время памятных мероприятий 8 мая и отобрали гигантский флаг Украины у участников митинга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Полиция Берлина отняла гигантское украинское знамя у советского мемориала. На флаге была надпись "Они – это мы".
В преддверии сенат Берлина запретил демонстрацию флагов Украины и РФ на мероприятиях, посвященных капитуляции нацистской Германии во Второй мировой 8 мая 1945 года. Украинский посол Андрей Мельник возмутился таким решением, назвав его попыткой поставить знак равенства между жертвой и агрессором продолжающейся войны.
Тем временем президент Зеленский встретился с президентом Бундестага в Киеве. Бербель Басс приехала поучаствовать в памятных мероприятиях.
Напомним, что немецкая делегация посетила Одессу с рабочим визитом.
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