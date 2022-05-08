Кулеба об отобранном флаге Украины в Берлине: Нападение на каждого, кто ныне защищает Европу
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на инцидент с отобранным флагом Украины в Берлине во время мероприятий ко Дню победы в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.
Глава МИД считает, что руководство немецкой столицы ошиблось с идеей запрета украинской символики 8-9 мая. Действия же берлинской полиции министр назвал атакой на всех защитников Украины.
"Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга – это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии", – написал Кулеба.
Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022
8 мая полиция Берлина отняла гигантское украинское знамя у советского мемориала. На флаге митингующих была надпись "Они – это мы".
Напомним, что немецкая делегация посетила Одессу с рабочим визитом.
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