Кулеба об отобранном флаге Украины в Берлине: Нападение на каждого, кто ныне защищает Европу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на инцидент с отобранным флагом Украины в Берлине во время мероприятий ко Дню победы в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата .

Глава МИД считает, что руководство немецкой столицы ошиблось с идеей запрета украинской символики 8-9 мая. Действия же берлинской полиции министр назвал атакой на всех защитников Украины.

"Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга – это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии", – написал Кулеба.

Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022

8 мая полиция Берлина отняла гигантское украинское знамя у советского мемориала. На флаге митингующих была надпись "Они – это мы".