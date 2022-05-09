У європейських містах відбулися акції проти війни Росії в Україні

У центрі Кельна в неділю, 8 травня, відбулася демонстрація солідарності з Україною. Її організатор- "Синьо-жовтий хрест" у своїй заявці анонсував прихід до 10 тисяч осіб.

У Берліні жителі прийшли до пам'ятника полеглим радянським воїнам в Тіргартені: одні намагалися продемонструвати проросійську позицію, другі перебивали їх українськими піснями.

У центрі Лондона пройшла акція під гаслом "Росіяни проти війни", в Гаазі жителі вийшли на марш "Останній парад Путіна". Колона з приблизно 70 осіб "привела" ляльку президента РФ Володимира Путіна до будівлі Міжнародного суду ООН.