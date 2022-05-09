У європейських містах відбулися акції проти війни Росії в Україні

У європейських містах пройшли демонстрації солідарності з Україною. Деякі з них супроводжуються менш численними проросійськими акціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
У центрі Кельна в неділю, 8 травня, відбулася демонстрація солідарності з Україною. Її організатор- "Синьо-жовтий хрест" у своїй заявці анонсував прихід до 10 тисяч осіб.
У Берліні жителі прийшли до пам'ятника полеглим радянським воїнам в Тіргартені: одні намагалися продемонструвати проросійську позицію, другі перебивали їх українськими піснями.
У центрі Лондона пройшла акція під гаслом "Росіяни проти війни", в Гаазі жителі вийшли на марш "Останній парад Путіна". Колона з приблизно 70 осіб "привела" ляльку президента РФ Володимира Путіна до будівлі Міжнародного суду ООН.
Щоб пам'ятні заходи 8 і 9 травня в Берліні пройшли без сутичок, берлінська влада заборонила демонстрацію прапорів як РФ, так і України.
Нагадаємо, 8 травня поліція Берліна відняла гігантський український прапор у радянського меморіалу. На прапорі мітингувальників був напис "вони – це ми".
Глава МЗС заявив, що керівництво німецької столиці помилилося з ідеєю заборони української символіки 8-9 травня. Дії ж берлінської поліції міністр назвав атакою на всіх захисників України.