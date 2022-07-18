Европейские танкеры нарастили перевозки нефти из России, - WSJ

По словам брокеров, греческие танкеры, на которые приходится почти треть мирового флота, в мае и июне перевезли около половины объемов российской нефти. По оценкам Lloyd’s List Intelligence, за два месяца они 151 раз зашли в российские порты на Черном и Балтийском морях по сравнению с 89 заходами годом ранее.

Также сообщается, что греческие танкеры также доходят до портов в Сибири, куда традиционно чаще заходят китайские. При этом европейские суда возят российскую нефть в Китай.

Отметим, эмбарго ЕС на нефть из России вступит в силу 5 декабря, при этом перевозки в третьи страны не будут запрещены, но танкеры не смогут получить страховое покрытие. Это автоматически сделает морские перевозки незаконными.

Европейские судовладельцы считают, что эмбарго в отношении России может привести к остановке примерно трети флота. Но высокий мировой спрос на нефть заставит танкеры снова выходить в море.

При этом уже известны факты, когда китайские операторы обращались к европейским за покупкой танкеров.