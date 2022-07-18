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Европейские танкеры нарастили перевозки нефти из России, - WSJ

Фото: европейские танкеры нарастили перевозку нефти в преддверии эмбарго (gcaptain com)
Автор: Юлия Бойко

Европейские компании нарастили морские перевозки российской нефти в ожидании эмбарго, которое вступит в силу в декабре 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам брокеров, греческие танкеры, на которые приходится почти треть мирового флота, в мае и июне перевезли около половины объемов российской нефти. По оценкам Lloyd’s List Intelligence, за два месяца они 151 раз зашли в российские порты на Черном и Балтийском морях по сравнению с 89 заходами годом ранее.

Также сообщается, что греческие танкеры также доходят до портов в Сибири, куда традиционно чаще заходят китайские. При этом европейские суда возят российскую нефть в Китай.

Отметим, эмбарго ЕС на нефть из России вступит в силу 5 декабря, при этом перевозки в третьи страны не будут запрещены, но танкеры не смогут получить страховое покрытие. Это автоматически сделает морские перевозки незаконными.

Европейские судовладельцы считают, что эмбарго в отношении России может привести к остановке примерно трети флота. Но высокий мировой спрос на нефть заставит танкеры снова выходить в море.

При этом уже известны факты, когда китайские операторы обращались к европейским за покупкой танкеров.

Напомним, ранее Саудовская Аравия обязалась резко нарастить добычу нефти, чтобы заместить российскую на западных рынках.

Кроме того, США тоже готовы рекордно нарастить добычу нефти в 2023 году.

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