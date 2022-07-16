Саудовская Аравия обязалась обеспечить стабильность нефтяного рынка и увеличить добычу
Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс мирового нефтяного рынка, а также намерена существенно увеличить объемы добычи для насыщения экспортных рынков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В совместном коммюнике президента США Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салманом говорится, что Вашингтон приветствует обязательство Саудовской Аравии поддерживать баланс мирового нефтяного рынка для устойчивого экономического роста.
Эр-Рияд также намерен нарастить уровень нефтедобычи на 50% по сравнению с запланированным показателем на июль и август. Ожидается, что этот шаг поможет значительно стабилизировать мировые рынки.
В общей сложности США и Саудовская Аравия заключили 18 соглашений. Они касаются инвестиций, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, космоса и здравоохранения.
Напомним, Байден на этой неделе находится с визитом на Ближнем Востоке. СМИ пишут, что он склоняет премьера Израиля к поставкам вооружений Украине. Кроме того, Байден пригрозил применить силу, чтобы удержать Иран от ядерного оружия.
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