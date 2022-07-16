ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Саудовская Аравия обязалась обеспечить стабильность нефтяного рынка и увеличить добычу

Новина українською →
Эр-Рияд, Суббота 16 июля 2022 04:28
Саудовская Аравия обязалась обеспечить стабильность нефтяного рынка и увеличить добычу Фото: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 50% (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс мирового нефтяного рынка, а также намерена существенно увеличить объемы добычи для насыщения экспортных рынков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В совместном коммюнике президента США Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салманом говорится, что Вашингтон приветствует обязательство Саудовской Аравии поддерживать баланс мирового нефтяного рынка для устойчивого экономического роста.

Эр-Рияд также намерен нарастить уровень нефтедобычи на 50% по сравнению с запланированным показателем на июль и август. Ожидается, что этот шаг поможет значительно стабилизировать мировые рынки.

В общей сложности США и Саудовская Аравия заключили 18 соглашений. Они касаются инвестиций, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, космоса и здравоохранения.

Напомним, Байден на этой неделе находится с визитом на Ближнем Востоке. СМИ пишут, что он склоняет премьера Израиля к поставкам вооружений Украине. Кроме того, Байден пригрозил применить силу, чтобы удержать Иран от ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Саудовская Аравия Нефть
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года