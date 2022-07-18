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Європейські танкери наростили перевезення нафти з Росії, - WSJ

Фото: європейські танкери наростили перевезення нафти напередодні ембарго (gcaptain com)
Автор: Юлія Бойко

Європейські компанії наростили морські перевезення російської нафти в очікуванні ембарго, яке набуде чинності в грудні 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами брокерів, грецькі танкери, на які припадає майже третина світового флоту, в травні і червні перевезли близько половини обсягів російської нафти. За оцінками Lloyd's List Intelligence, за два місяці вони 151 раз зайшли в російські порти на Чорному і Балтійському морях в порівнянні з 89 заходами роком раніше.

Також повідомляється, що грецькі танкери також доходять до портів в Сибіру, куди традиційно частіше заходять китайські. При цьому європейські судна возять російську нафту в Китай.

Зазначимо, ембарго ЄС на нафту з Росії набуде чинності 5 грудня, при цьому перевезення в треті країни не будуть заборонені, але танкери не зможуть отримати страхове покриття. Це автоматично зробить морські перевезення незаконними.

Європейські судновласники вважають, що ембарго щодо Росії може призвести до зупинки приблизно третини флоту. Але високий світовий попит на нафту змусить танкери знову виходити в море.

При цьому вже відомі факти, коли китайські оператори зверталися до європейських за покупкою танкерів.

Нагадаємо, раніше Саудівська Аравія зобов'язалася різко наростити видобуток нафти, щоб замістити російську на західних ринках.

Крім того, США теж готові рекордно наростити видобуток нафти в 2023 році.

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