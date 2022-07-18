Європейські танкери наростили перевезення нафти з Росії, - WSJ

За словами брокерів, грецькі танкери, на які припадає майже третина світового флоту, в травні і червні перевезли близько половини обсягів російської нафти. За оцінками Lloyd's List Intelligence, за два місяці вони 151 раз зайшли в російські порти на Чорному і Балтійському морях в порівнянні з 89 заходами роком раніше.

Також повідомляється, що грецькі танкери також доходять до портів в Сибіру, куди традиційно частіше заходять китайські. При цьому європейські судна возять російську нафту в Китай.

Зазначимо, ембарго ЄС на нафту з Росії набуде чинності 5 грудня, при цьому перевезення в треті країни не будуть заборонені, але танкери не зможуть отримати страхове покриття. Це автоматично зробить морські перевезення незаконними.

Європейські судновласники вважають, що ембарго щодо Росії може призвести до зупинки приблизно третини флоту. Але високий світовий попит на нафту змусить танкери знову виходити в море.

При цьому вже відомі факти, коли китайські оператори зверталися до європейських за покупкою танкерів.