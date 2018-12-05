Європейські газові компанії створили Консорціум партнерів української ГТС, - Споттісвуд

Фото: Клер Споттісвуд (annualreport2014.g4s.com)

Європейські оператори газового ринку вивчають можливість інвестицій в українську ГТС

У серпні ряд європейських компаній-газотранспортних операторів об'єдналися в спеціальний Консорціум, який може стати партнером української газотранспортної системи. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд.

За її словами, в серпні оператори газового ринку в Євросоюзі об'єдналися в Консорціум і погодилися працювати як одна організація.

"За підтримки Єврокомісії ми звернулися до них з проханням допомогти нам кваліфікованими кадрами, які допоможуть нам поліпшити нашу роботу", - зазначила Споттісвуд.

За інформацією РБК-Україна, це близько 7-8 європейських газових компаній (TSO), які можуть стати потенційними інвесторами в ГТС після розділення "Нафтогазу" (анбандлінга) і створення нового оператора системи. Мова йде про іноземні компанії, яких у грудні 2017 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості запросило взяти участь у спеціальному тендері з відбору партнера для ГТС.

Втім, цей тендер так і не відбувся, а європейські компанії вирішили об'єднатися в Консорціум. Саме Консорціум може стати управителем оператора ГТС після 2020 року на умовах, передбачених законодавством. Наприклад, отримавши в управління 49% українських газотранспортних активів.

Нагадаємо, у вересні "Нафтогаз" представив план анбандлінга, який має відбутися до 1 січня 2020 року.

До цієї дати діє контракт з "Газпромом" на прокачування територією України російського газу від 2009 року. У ході суперечки НАКу та "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі "Нафтогазу" не вдалося відстояти право передати зобов'язання за контрактом новому оператору ГТС. Відповідно, поділ компанії може відбутися тільки після закінчення цього договору.

Зазначимо, раніше глава секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що реальний анбандлінг не відповідає плану і дедлайнам "Нафтогазу".