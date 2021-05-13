Европейские авиалинии отменяют рейсы в Израиль из-за конфликта с Палестиной

Из-за конфликта Израиля с Палестиной крупнейшие европейские авиакомпании Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив. Пока речь идет об отмене рейсов на ближайшие дни.
Об этом пишет австрийский портал orf.at.
Сообщается, что в связи с усилением эскалации конфликта в Израиле Austrian Airlines приостанавливает полеты в Тель-Авив до 14 мая включительно. Запланированные рейсы на 13 и 14 мая будут отменены.
На фоне сложившейся ситуации Lufthansa также до завтра приостанавливает полеты в Тель-Авив. Пассажиры Lufthansa будут проинформированы об отмене рейсовудалении. Ожидается, что полеты в Израиль возобновятся в субботу
"Защита и безопасность наших коллег и клиентов всегда являются нашим главным приоритетом", - объяснили приостановку полетов в British Airlines.
Отметим, американские авиакомпании United, Delta и American вчера уже прекратили все полеты в Израиль.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину на фоне обострения конфликта между ними.
А президент Украины Владимир Зеленский призвал стороны остановить эскалацию ради жизни людей.