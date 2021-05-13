Європейські авіалінії скасовують рейси до Ізраїлю через конфлікт з Палестиною

Повідомляється, що у зв'язку з посиленням ескалації конфлікту в Ізраїлі Austrian Airlines призупиняє польоти в Тель-Авів до 14 травня включно. Заплановані рейси на 13 і 14 травня будуть скасовані.

На тлі ситуації, що склалася Lufthansa також до завтра призупиняє польоти в Тель-Авів. Пасажири Lufthansa будуть проінформовані про скасування рейсів. Очікується, що польоти до Ізраїлю відновляться в суботу

"Захист і безпека наших колег і клієнтів завжди є нашим головним пріоритетом", - пояснили припинення польотів в British Airlines.

Зазначимо, американські авіакомпанії United, Delta і American вчора вже припинили всі польоти до Ізраїлю.