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Європейські авіалінії скасовують рейси до Ізраїлю через конфлікт з Палестиною

Автор: РБК-Україна

Через конфлікт Ізраїлю з Палестиною найбільші європейські авіакомпанії Austrian Airlines, Lufthansa і British Airways припиняють польоти в Тель-Авів. Поки мова йде про скасування рейсів на найближчі дні.

Про це пише австрійський портал orf.at.

Повідомляється, що у зв'язку з посиленням ескалації конфлікту в Ізраїлі Austrian Airlines призупиняє польоти в Тель-Авів до 14 травня включно. Заплановані рейси на 13 і 14 травня будуть скасовані.

На тлі ситуації, що склалася Lufthansa також до завтра призупиняє польоти в Тель-Авів. Пасажири Lufthansa будуть проінформовані про скасування рейсів. Очікується, що польоти до Ізраїлю відновляться в суботу

"Захист і безпека наших колег і клієнтів завжди є нашим головним пріоритетом", - пояснили припинення польотів в British Airlines.

Зазначимо, американські авіакомпанії United, Delta і American вчора вже припинили всі польоти до Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в Ізраїль і Палестину на тлі загострення конфлікту між ними.

А президент України Володимир Зеленський закликав сторони зупинити ескалацію заради життя людей.

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