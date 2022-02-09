Европейские и американские регуляторы предупредили банки о кибератаке со стороны РФ

Регуляторы в Евросоюзе и США предупредили свои банки о возможных кибератаках, спонсируемых Россией. Отмечается, что это связано с тем, что эти страны поддержали Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Reuters два источника.
Один из источников сказал, банки проводили кибервоенные игры, чтобы проверить свою способность отражать атаки.
Также отмечается, что
Напомним, что нефтяные терминалы в нескольких портах Европы подверглись кибератаке. Пострадали от этого Бельгия, Германия и Нидерланды.
Также сообщалось, что США предупредили мир о возможных кибератаках со стороны РФ.