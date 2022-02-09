Європейські та американські регулятори попередили банки про кібератаку з боку РФ

Регулятори в Євросоюзі і США попередили свої банки про можливі кібератаки, спонсорованих Росією. Зазначається, що це пов'язано з тим, що ці країни підтримали Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Reuters два джерела.
Один з джерел сказав, банки проводили кібервійськові ігри, щоб перевірити свою здатність відбивати атаки.
Також зазначається, що
Нагадаємо, що нафтові термінали в декількох портах Європи зазнали кібератаки. Постраждали від цього Бельгія, Німеччина і Нідерланди.
Також повідомлялося, що США попередили світ про можливі кібератаки з боку РФ.