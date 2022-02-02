Россия может использовать кибератаки как часть вторжения в Украину, - США

Заместитель советника по национальной безопасности США по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер заявила, что Россия может использовать кибератаки в рамках своих усилий по дестабилизации и дальнейшему вторжению в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы предупреждали о возможных атаках в течение недель и месяцев, как публично, так и частным образом. Русские использовали кибератаки в качестве ключевого компонента проецирования силы в течение последнего десятилетия, в том числе как ранее в Украине", - заявила Нойбергер.