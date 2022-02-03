ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нефтяные терминалы европейских портов подверглись кибератаке

Новина українською →
Брюссель, Четверг 03 февраля 2022 19:00
Нефтяные терминалы европейских портов подверглись кибератаке Фото: хакеры атаковали нефтяные терминалы европейских портов (twitter.com/MrDJones)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Крупные нефтяные терминалы в нескольких портах Европы подверглись кибератаке 28 января. Нападение хакеров привело к задержкам разгрузки танкеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

По данным издания масштабной кибератаке подверглись порты Бельгии, Германии и Нидерландов. Взлом начался несколько дней назад и нарушил работу нефтяных терминалов. В результате танкерам приходится дольше ждать, прежде чем их разгрузят, а любые длительные задержки негативно сказываются на ценах на энергоносители.

Правоохранители Бельгии, Германии и Нидерландов начали расследование инцидента. Свою поддержку властям этих стран предложило полицейское агентство Европола.

"На данном этапе расследование продолжается и находится на первоначальной стадии", - заявила изданию пресс-секретарь Европола Клэр Жорж.

Напомним, ранее в США заявили, что Россия может использовать кибератаки для дестабилизации и дальнейшему вторжению в Украину.

Отметим, в середине января произошла самая масштабная за четыре года атака на сайты украинских государственных структур.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европа Нефть Кибератака
NEWS
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"