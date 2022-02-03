Нефтяные терминалы европейских портов подверглись кибератаке

Крупные нефтяные терминалы в нескольких портах Европы подверглись кибератаке 28 января. Нападение хакеров привело к задержкам разгрузки танкеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

По данным издания масштабной кибератаке подверглись порты Бельгии, Германии и Нидерландов. Взлом начался несколько дней назад и нарушил работу нефтяных терминалов. В результате танкерам приходится дольше ждать, прежде чем их разгрузят, а любые длительные задержки негативно сказываются на ценах на энергоносители.

Правоохранители Бельгии, Германии и Нидерландов начали расследование инцидента. Свою поддержку властям этих стран предложило полицейское агентство Европола.

"На данном этапе расследование продолжается и находится на первоначальной стадии", - заявила изданию пресс-секретарь Европола Клэр Жорж.