Европейские акции снизились из-за опасений по поводу торговой войны США и Китая

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Индекс STOXX 600 снизился на 0,1 процента

На фоне роста беспокойства по поводу торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем европейские акции снизились третий день подряд в среду, 8 мая. Об этом сообщает Reuters.

В частности, индекс STOXX 600 снизился на 0,1 процента к 12:28 по киевскому времени до минимума более чем четырех недель. Индекс "голубых фишек" STOXX 50 вырос на 0,05 процента.

Как писало РБК-Украина ранее, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой всей мировой экономике.

Она подчеркнула, что для МВФ важно, чтобы торговые разногласия были разрешены таким образом, чтобы это устраивало всех.

Напомним, ранее цены на нефть резко упали на заявлении президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на китайские товары, что поставило под угрозу завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Президент США подчеркнул, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.

После этого заявления стало известно, что замглавы Госсовета КНР Лю Хэ сократит свой визит в США. Таким образом, возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения.