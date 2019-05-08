Європейські акції знизилися через побоювання щодо торговельної війни США і Китаю

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Індекс STOXX 600 знизився на 0,1 відсотка

На тлі зростання занепокоєння з приводу торгової війни між Сполученими Штатами Америки та Китаєм європейські акції знизилися третій день поспіль у середу, 8 травня. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, індекс STOXX 600 знизився на 0,1 відсотка до 12:28 за київським часом до мінімуму більш ніж чотирьох тижнів. Індекс "блакитних фішок" STOXX 50 зріс на 0,05 відсотка.

Як писало РБК-Україна раніше, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що напруженість у торговельній війні між Китаєм і США є загрозою усій світовій економіці.

Вона підкреслила, що для МВФ важливо, щоб торгові розбіжності були вирішені таким чином, щоб це влаштовувало всіх.

Нагадаємо, раніше ціни на нафту різко впали на заяві президента США Дональда Трампа про нове підвищення мит на китайські товари, що поставило під загрозу завершення торгової війни між Вашингтоном і Пекіном. Президент США підкреслив, що вже в п'ятницю підніме мита на товари китайського експорту загальною вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.

Після цієї заяви стало відомо, що заступник голови Держради КНР Лю Хе скоротить свій візит у США. Таким чином, можливість укладення торговельної угоди між США і Китаєм у травні викликає сумніви.