Європейські виробники машин для розмінування нарощують постачання в Україну

Техніку цих компаній використовують фахівці ДСНС, Державної спеціальної служби транспорту, Національної поліції, Збройних сил України, а також міжнародні неурядові організації.

На кінець року кількість дистанційно керованих машин розмінування цих двох компаній склала 135 одиниць - це 45% від всього парку такої спеціалізованої техніки, що працює в Україні. Зокрема це 76 машин GCS-200 та GCS-100 та 69 машин DOK-ING MV-10 та DOK-ING MV-4.

Як зазначили у відомстві, обидві компанії розвивають свої потужності з ремонту та обслуговування техніки. Зокрема, GCS торік відкрила сервісний центр у Києві, що прискорило ремонт та відновлення машин, а також здійснилиа понад сотню виїздів безпосередньо в поля.

Компанія DOK-ING разом із локальним партнером A3-Tech досягла рівня локалізації виробництва у 30%, розширивши місцеве виробництво запчастин, ремонт і складання техніки.

Восени українські та хорватські фахівці в рекордні строки відновили машину DOK-ING MV-10, пошкоджену внаслідок удару російського дрона "Ланцет".

У Мінекономіки додали, що обидві компанії планують цьогоріч підвищити рівень локалізації. Зокрема, DOK-ING має намір збільшити цей показник з 30% до 50%, а GCS розвиває партнерства з вітчизняними виробниками, наголошуючи на важливості розвитку в Україні виробництва складної високотехнологічної техніки.