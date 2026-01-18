Європейські виробники машин для розмінування нарощують постачання в Україну
Провідні європейські виробники машин для механізованого розмінування - хорватська DOK-ING та GCS зі штаб-квартирою у Швейцарії - збільшили кількість техніки, яка працює на території України, до 135 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Техніку цих компаній використовують фахівці ДСНС, Державної спеціальної служби транспорту, Національної поліції, Збройних сил України, а також міжнародні неурядові організації.
На кінець року кількість дистанційно керованих машин розмінування цих двох компаній склала 135 одиниць - це 45% від всього парку такої спеціалізованої техніки, що працює в Україні. Зокрема це 76 машин GCS-200 та GCS-100 та 69 машин DOK-ING MV-10 та DOK-ING MV-4.
Як зазначили у відомстві, обидві компанії розвивають свої потужності з ремонту та обслуговування техніки. Зокрема, GCS торік відкрила сервісний центр у Києві, що прискорило ремонт та відновлення машин, а також здійснилиа понад сотню виїздів безпосередньо в поля.
Компанія DOK-ING разом із локальним партнером A3-Tech досягла рівня локалізації виробництва у 30%, розширивши місцеве виробництво запчастин, ремонт і складання техніки.
Восени українські та хорватські фахівці в рекордні строки відновили машину DOK-ING MV-10, пошкоджену внаслідок удару російського дрона "Ланцет".
У Мінекономіки додали, що обидві компанії планують цьогоріч підвищити рівень локалізації. Зокрема, DOK-ING має намір збільшити цей показник з 30% до 50%, а GCS розвиває партнерства з вітчизняними виробниками, наголошуючи на важливості розвитку в Україні виробництва складної високотехнологічної техніки.
Розмінування України
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні необхідно 29,8 млрд доларів для розмінування територій, які зазнали впливу війни. Однак потреба зменшилась завдяки прогресу в очищенні українських земель від мін та снарядів.
Також раніше Міноборони повідомило, що Україна отримає 700 млн євро на обладнання для розмінування від західних партнерів. Кошти планують надати до 2034 року.
Окрім того, Міністерство оборони України ініціювало створення полігону для тестування нових методів розмінування. На новому полігоні Міноборони хоче випробовувати інновації у розмінуванні, зокрема на базі ШІ, та обмінюватися досвідом з міжнародними партнерами.
Коаліція спроможностей з розмінування у 2026 році планує виділити щонайменше 165 млн євро на забезпечення України технікою та обладнанням.