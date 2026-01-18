Европейские производители машин для разминирования наращивают поставки в Украину
Ведущие европейские производители машин для механизированного разминирования - хорватская DOK-ING и GCS со штаб-квартирой в Швейцарии - увеличили количество техники, которая работает на территории Украины, до 135 единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Технику этих компаний используют специалисты ГСЧС, Государственной специальной службы транспорта, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины, а также международные неправительственные организации.
На конец года количество дистанционно управляемых машин разминирования этих двух компаний составило 135 единиц - это 45% от всего парка такой специализированной техники, работающей в Украине. В частности это 76 машин GCS-200 и GCS-100 и 69 машин DOK-ING MV-10 и DOK-ING MV-4.
Как отметили в ведомстве, обе компании развивают свои мощности по ремонту и обслуживанию техники. В частности, GCS в прошлом году открыла сервисный центр в Киеве, что ускорило ремонт и восстановление машин, а также осуществили более сотни выездов непосредственно в поля.
Компания DOK-ING вместе с локальным партнером A3-Tech достигла уровня локализации производства в 30%, расширив местное производство запчастей, ремонт и сборку техники.
Осенью украинские и хорватские специалисты в рекордные сроки восстановили машину DOK-ING MV-10, поврежденную в результате удара российского дрона "Ланцет".
В Минэкономики добавили, что обе компании планируют в этом году повысить уровень локализации. В частности, DOK-ING намерен увеличить этот показатель с 30% до 50%, а GCS развивает партнерства с отечественными производителями, подчеркивая важность развития в Украине производства сложной высокотехнологичной техники.
Разминирование Украины
Напомним, ранее сообщалось, что Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.
Также ранее Минобороны сообщило, что Украина получит 700 млн евро на оборудование для разминирования от западных партнеров. Средства планируют предоставить до 2034 года.
Кроме того, Министерство обороны Украины инициировало создание полигона для тестирования новых методов разминирования. На новом полигоне Минобороны хочет испытывать инновации в разминировании, в частности на базе ИИ, и обмениваться опытом с международными партнерами.
Коалиция возможностей по разминированию в 2026 году планирует выделить не менее 165 млн евро на обеспечение Украины техникой и оборудованием.