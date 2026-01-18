Европейские производители машин для разминирования наращивают поставки в Украину

Ведущие европейские производители машин для механизированного разминирования - хорватская DOK-ING и GCS со штаб-квартирой в Швейцарии - увеличили количество техники, которая работает на территории Украины, до 135 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Технику этих компаний используют специалисты ГСЧС, Государственной специальной службы транспорта, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины, а также международные неправительственные организации.

На конец года количество дистанционно управляемых машин разминирования этих двух компаний составило 135 единиц - это 45% от всего парка такой специализированной техники, работающей в Украине. В частности это 76 машин GCS-200 и GCS-100 и 69 машин DOK-ING MV-10 и DOK-ING MV-4.

Как отметили в ведомстве, обе компании развивают свои мощности по ремонту и обслуживанию техники. В частности, GCS в прошлом году открыла сервисный центр в Киеве, что ускорило ремонт и восстановление машин, а также осуществили более сотни выездов непосредственно в поля.

Компания DOK-ING вместе с локальным партнером A3-Tech достигла уровня локализации производства в 30%, расширив местное производство запчастей, ремонт и сборку техники.

Осенью украинские и хорватские специалисты в рекордные сроки восстановили машину DOK-ING MV-10, поврежденную в результате удара российского дрона "Ланцет".

В Минэкономики добавили, что обе компании планируют в этом году повысить уровень локализации. В частности, DOK-ING намерен увеличить этот показатель с 30% до 50%, а GCS развивает партнерства с отечественными производителями, подчеркивая важность развития в Украине производства сложной высокотехнологичной техники.