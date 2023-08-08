Європейські трейдери зберігають газ в Україні, попри військові ризики, - Reuters

Європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в Україні, щоб скористатися нижчими цінами і доступними потужностями, незалежно від ризиків, пов'язаних із війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає агентство, після вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося у лютому минулого року, Європейський Союз прагнув збільшити обсяги зберігання газу, щоб компенсувати скорочення поставок з Росії, особливо в зимові місяці пікового попиту. Очікується, що блок досягне мети із заповнення своїх сховищ до 90% до 1 листопада. До 7 серпня газосховища країн ЄС було заповнено на 87%.

Трейдери заявили, що у зберіганні в Україні, а також на території ЄС є комерційна логіка, щоб скористатися нижчими цінами зараз порівняно з майбутніми постачаннями.

Газ із постачанням у вересні коштує 30 євро за МВтч порівняно з форвардними цінами на перший квартал 2024 року в 49 євро на голландському газовому ф'ючерсному ринку TTF.

Довіра до України

Чеська група EPH повідомила Reuters, що її рішення використати українське сховище також є ознакою довіри до країни. "EP Commodities транспортує природний газ в Україну та використовує українські газосховища", - сказав Мирослав Хаско, голова правління EP Commodities.

"Ми віримо в надійність українських газотранспортних та газосховищних систем, які добре зарекомендували себе навіть у такій надзвичайно складній обстановці воєнного часу", - додав він.

Як зазначили в "Уктрнансгазі", спостерігається позитивна динаміка закачування газу іноземними трейдерами у ПСГ.

"Нафтогаз" заявив, що іноземні клієнти можуть використати понад 10 млрд кубометрів сховищ країни ємністю близько 30 мільярдів кубометрів, в основному на заході країни, які знаходяться далеко від лінії фронту.

Словацька державна SPP, яка постачає більшу частину словацького ринку частково російським газом, заявила, що розглядає можливість використання українських сховищ з огляду на те, що словацькі сховища вже заповнені на 90%.

"Ми розглядаємо зберігання газу в Україні як одну із цікавих можливостей для бізнесу, яку ми зараз розглядаємо", - заявили в SPP агентству Reuters.

Військові ризики

Інші європейські трейдери заявили, що існують ризики через можливі військові удари або питання про те, що станеться з мережею, якщо Росія припинить прокачування газу, який вона все ще постачає на захід через Україну.

"Уявіть, що прицільна ракета потрапляє до компресорної станції або якоїсь іншої інфраструктури. Ви повинні піти на цей ризик", - сказав Мартін Піч, голова торгового відділу чеської фірми MND.

Він сказав, що обсяги за поточних спредів можуть бути невеликими, але можуть зрости, якщо спотові ціни впадуть.

Аналітичний центр Bruegel заявив минулого місяця, що Україна може збільшити ємність сховищ у Європі приблизно на 10%.

"Використання додаткових 100 ТВт-год потужностей, що є в Україні, покращить перспективи зими в Європі та довгоочікуване збільшення доходів України", - сказав Брейгель.

Газ для зберігання в Україні можна купити будь-де і качати, використовуючи реальні або віртуальні потоки трубопроводами з Угорщини, Польщі та Словаччини.

Також підвищилися номінації трубопроводу, який транспортує російський газ із України до Словаччини на кордоні Велке-Капушани для перетоків в Україну – віртуальних реверсивних потоків. Фізичні потоки зі Словаччини в Україну також розпочалися у серпні через пункт Будинце із добовими обсягами близько 17 млн кубометрів.

Найбільші у Європі ПСГ

Українські підземні газові сховища - найбільші у Європі (понад 31 млрд кубометрів). Вони розташовані на глибині від 400 м до 2 км, тому зберігати газ повністю безпечно.

Раніше Кабінет Міністрів України затвердив перелік підземних споруд, де зберігатимуться енергетичні ресурси: нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить облаштувати та підтримувати у належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та інших загроз.