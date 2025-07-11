Європейські технології будуть тестувати на полі бою в Україні: про що мова

Україна та Європейська комісія запускають ініціативу BraveTech EU, яка має допомогти з тестуванням нових технологій на полі бою та залучити кошти для стартапів в оборонній промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви віце-прем’єра - міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова та Єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса на конференції з відновлення України у Римі.

Дана ініціатива поєднує платформу оборонних технологій BRAVE1 Міністерства цифрової трансформації з програмами ЄС, такими як Європейський оборонний фонд (EDF) та Схема оборонних інновацій ЄС (EUDIS).

Мета даного об'єднання:

стимулювання інновацій через спільні дії,

хакатони,

швидке тестування,

пряма співпраця між європейськими та українськими компаніями – особливо стартапами та малими й середніми підприємствами.

"ЄС та його держави-члени мають промисловий потенціал, здатний допомогти Україні створювати нові оборонні системи та посилити європейську стійкість", - зазначив Кубілюс.

BraveTech EU впроваджуватиметься у два етапи. Перший етап - "Seed", або "Насіння", починається восени 2025 року. Він спиратиметься на поточну діяльність EDF, посилюючи співпрацю з українською оборонною інноваційною екосистемою.

У рамках першого етапу передбачені:

зустрічі різних спеціалістів в галузі розробки програмного забезпечення з фокусом на оборонні потреби України,

нетворкінг,

налагодження партнерств між українськими та європейськими компаніями й інвесторами,

фінансування наукових досліджень і розробок для стартапів з України та ЄС,

можливості тестування нових технологій для потреб ЄС на українській території.

Другий етап BraveTech EU

Другий етап - "Scale Up", або ж "Масштабування". Це розширення заходів першої фази з використанням додаткових ресурсів з EDF та Інструменту підтримки України (USI) у межах майбутньої Європейської програми розвитку оборонної промисловості (EDIP).

На початку BraveTech EU отримає фінансування з EDF/EUDIS, а запропоновані зміни до робочих програм EDF можуть мобілізувати до 50 мільйонів євро, що відповідатиме 50 мільйонам євро, передбаченим українським урядом.

"Це перший масштабний проект партнерства, де ми разом з нашими європейськими партнерами інвестуємо по 50 млн євро, щоб створити фонд, який буде підтримувати як європейські стартапи, так і українські", - зазначив Михайло Федоров.

Він наголосив, що Україна спільно з ЄС буде шукати рішення, які потрібні для поля бою.

"Від зв’язку, який потрібен для дронів, продовжуючи автономними технологіями, які використовують штучний інтелект", - пояснив міністр.