Європейські технології будуть тестувати на полі бою в Україні: про що мова
Україна та Європейська комісія запускають ініціативу BraveTech EU, яка має допомогти з тестуванням нових технологій на полі бою та залучити кошти для стартапів в оборонній промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви віце-прем’єра - міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова та Єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса на конференції з відновлення України у Римі.
Дана ініціатива поєднує платформу оборонних технологій BRAVE1 Міністерства цифрової трансформації з програмами ЄС, такими як Європейський оборонний фонд (EDF) та Схема оборонних інновацій ЄС (EUDIS).
Мета даного об'єднання:
- стимулювання інновацій через спільні дії,
- хакатони,
- швидке тестування,
- пряма співпраця між європейськими та українськими компаніями – особливо стартапами та малими й середніми підприємствами.
"ЄС та його держави-члени мають промисловий потенціал, здатний допомогти Україні створювати нові оборонні системи та посилити європейську стійкість", - зазначив Кубілюс.
BraveTech EU впроваджуватиметься у два етапи. Перший етап - "Seed", або "Насіння", починається восени 2025 року. Він спиратиметься на поточну діяльність EDF, посилюючи співпрацю з українською оборонною інноваційною екосистемою.
У рамках першого етапу передбачені:
- зустрічі різних спеціалістів в галузі розробки програмного забезпечення з фокусом на оборонні потреби України,
- нетворкінг,
- налагодження партнерств між українськими та європейськими компаніями й інвесторами,
- фінансування наукових досліджень і розробок для стартапів з України та ЄС,
- можливості тестування нових технологій для потреб ЄС на українській території.
Другий етап BraveTech EU
Другий етап - "Scale Up", або ж "Масштабування". Це розширення заходів першої фази з використанням додаткових ресурсів з EDF та Інструменту підтримки України (USI) у межах майбутньої Європейської програми розвитку оборонної промисловості (EDIP).
На початку BraveTech EU отримає фінансування з EDF/EUDIS, а запропоновані зміни до робочих програм EDF можуть мобілізувати до 50 мільйонів євро, що відповідатиме 50 мільйонам євро, передбаченим українським урядом.
"Це перший масштабний проект партнерства, де ми разом з нашими європейськими партнерами інвестуємо по 50 млн євро, щоб створити фонд, який буде підтримувати як європейські стартапи, так і українські", - зазначив Михайло Федоров.
Він наголосив, що Україна спільно з ЄС буде шукати рішення, які потрібні для поля бою.
"Від зв’язку, який потрібен для дронів, продовжуючи автономними технологіями, які використовують штучний інтелект", - пояснив міністр.
Зауважимо, що на початку цього року у своїй колонці для РБК-Україна віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснював, як Brave1 сприяє розвитку українського defence tech.
Зброя українського виробництва
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська компанія DeepStrikeTech запустила виробництво нового ударного дрона "Батяр", який візуально нагадує іранський Shahed. Він здатний долати відстань у понад 800 км.
Нещодавно Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва, яка відразу несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.
Крім цього, на початку квітня в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.
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