Европейские технологии будут тестировать на поле боя в Украине: о чем речь

Украина и Европейская комиссия запускают инициативу BraveTech EU, которая должна помочь с тестированием новых технологий на поле боя и привлечь средства для стартапов в оборонной промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления вице-премьера - министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова и Еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Данная инициатива объединяет платформу оборонных технологий BRAVE1 Министерства цифровой трансформации с программами ЕС, такими как Европейский оборонный фонд (EDF) и Схема оборонных инноваций ЕС (EUDIS).

Цель данного объединения:

стимулирование инноваций через совместные действия,

хакатоны,

быстрое тестирование,

прямое сотрудничество между европейскими и украинскими компаниями - особенно стартапами и малыми и средними предприятиями.

"ЕС и его государства-члены имеют промышленный потенциал, способный помочь Украине создавать новые оборонные системы и усилить европейскую устойчивость", - отметил Кубилюс.

BraveTech EU будет внедряться в два этапа. Первый этап - "Seed", или "Семена", начинается осенью 2025 года. Он будет опираться на текущую деятельность EDF, усиливая сотрудничество с украинской оборонной инновационной экосистемой.

В рамках первого этапа предусмотрены:

встречи различных специалистов в области разработки программного обеспечения с фокусом на оборонные потребности Украины,

нетворкинг,

налаживание партнерств между украинскими и европейскими компаниями и инвесторами,

финансирование научных исследований и разработок для стартапов из Украины и ЕС,

возможности тестирования новых технологий для нужд ЕС на украинской территории.

Второй этап BraveTech EU

Второй этап - "Scale Up", или же "Масштабирование". Это расширение мероприятий первой фазы с использованием дополнительных ресурсов из EDF и Инструмента поддержки Украины (USI) в рамках будущей Европейской программы развития оборонной промышленности (EDIP).

В начале BraveTech EU получит финансирование из EDF/EUDIS, а предложенные изменения в рабочие программы EDF могут мобилизовать до 50 миллионов евро, что будет соответствовать 50 миллионам евро, предусмотренным украинским правительством.

"Это первый масштабный проект партнерства, где мы вместе с нашими европейскими партнерами инвестируем по 50 млн евро, чтобы создать фонд, который будет поддерживать как европейские стартапы, так и украинские", - отметил Михаил Федоров.

Он отметил, что Украина совместно с ЕС будет искать решения, которые нужны для поля боя.

"От связи, которая нужна для дронов, продолжая автономными технологиями, которые используют искусственный интеллект", - пояснил министр.