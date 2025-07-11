Европейские технологии будут тестировать на поле боя в Украине: о чем речь
Украина и Европейская комиссия запускают инициативу BraveTech EU, которая должна помочь с тестированием новых технологий на поле боя и привлечь средства для стартапов в оборонной промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления вице-премьера - министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова и Еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса на конференции по восстановлению Украины в Риме.
Данная инициатива объединяет платформу оборонных технологий BRAVE1 Министерства цифровой трансформации с программами ЕС, такими как Европейский оборонный фонд (EDF) и Схема оборонных инноваций ЕС (EUDIS).
Цель данного объединения:
- стимулирование инноваций через совместные действия,
- хакатоны,
- быстрое тестирование,
- прямое сотрудничество между европейскими и украинскими компаниями - особенно стартапами и малыми и средними предприятиями.
"ЕС и его государства-члены имеют промышленный потенциал, способный помочь Украине создавать новые оборонные системы и усилить европейскую устойчивость", - отметил Кубилюс.
BraveTech EU будет внедряться в два этапа. Первый этап - "Seed", или "Семена", начинается осенью 2025 года. Он будет опираться на текущую деятельность EDF, усиливая сотрудничество с украинской оборонной инновационной экосистемой.
В рамках первого этапа предусмотрены:
- встречи различных специалистов в области разработки программного обеспечения с фокусом на оборонные потребности Украины,
- нетворкинг,
- налаживание партнерств между украинскими и европейскими компаниями и инвесторами,
- финансирование научных исследований и разработок для стартапов из Украины и ЕС,
- возможности тестирования новых технологий для нужд ЕС на украинской территории.
Второй этап BraveTech EU
Второй этап - "Scale Up", или же "Масштабирование". Это расширение мероприятий первой фазы с использованием дополнительных ресурсов из EDF и Инструмента поддержки Украины (USI) в рамках будущей Европейской программы развития оборонной промышленности (EDIP).
В начале BraveTech EU получит финансирование из EDF/EUDIS, а предложенные изменения в рабочие программы EDF могут мобилизовать до 50 миллионов евро, что будет соответствовать 50 миллионам евро, предусмотренным украинским правительством.
"Это первый масштабный проект партнерства, где мы вместе с нашими европейскими партнерами инвестируем по 50 млн евро, чтобы создать фонд, который будет поддерживать как европейские стартапы, так и украинские", - отметил Михаил Федоров.
Он отметил, что Украина совместно с ЕС будет искать решения, которые нужны для поля боя.
"От связи, которая нужна для дронов, продолжая автономными технологиями, которые используют искусственный интеллект", - пояснил министр.
Заметим, что в начале этого года в своей колонке для РБК-Украина вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснял, как Brave1 способствует развитию украинского defence tech.
Оружие украинского производства
Напомним, ранее мы сообщали, что украинская компания DeepStrikeTech запустила производство нового ударного дрона "Батяр", который визуально напоминает иранский Shahed. Он способен преодолевать расстояние в более 800 км.
Недавно Федоров показал новую систему БПЛА украинского производства, которая сразу несет 6 FPV-дронов и работает как ретранслятор.
Кроме этого, в начале апреля в Украине впервые протестировали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км.
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