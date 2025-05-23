Дальність польоту понад 800 км. В Україні розробили "шахедоподібний" дрон "Батяр"

Українська компанія DeepStrikeTech запустила виробництво нового ударного дрона "Батяр", який візуально нагадує іранський Shahed. Він здатний долати відстань у понад 800 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний" .

Зазначається, що спочатку "Батяр" розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, проте з часом його можливості було розширено.

Його можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон-камікадзе - залежно від встановленого навантаження та програмного забезпечення.

Дрон має бензиновий двигун і важить 16 кг. У версії для далекобійних операцій він здатен нести бойову частину масою до 18 кг і долати понад 800 км.

Однією з цілей розробки було створення легкого безпілотника, який запускається з катапульти або з автомобіля - без підготовлених майданчиків чи спеціального обладнання. Це робить дрон максимально мобільним і придатним для бойових умов.

У компанії зазначають, що безпілотник здатен утримувати курс навіть у разі пошкоджень, зокрема під час пікірування на ціль.

Зовнішньо "Батяр" схожий на російсько-іранський "Шахед", однак подібність - лише візуальна. Його аеродинамічні характеристики були самостійно прораховані українськими інженерами з використанням західної технічної документації.