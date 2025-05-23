Дальність польоту понад 800 км. В Україні розробили "шахедоподібний" дрон "Батяр"
Українська компанія DeepStrikeTech запустила виробництво нового ударного дрона "Батяр", який візуально нагадує іранський Shahed. Він здатний долати відстань у понад 800 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
Зазначається, що спочатку "Батяр" розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, проте з часом його можливості було розширено.
Його можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон-камікадзе - залежно від встановленого навантаження та програмного забезпечення.
Дрон має бензиновий двигун і важить 16 кг. У версії для далекобійних операцій він здатен нести бойову частину масою до 18 кг і долати понад 800 км.
Однією з цілей розробки було створення легкого безпілотника, який запускається з катапульти або з автомобіля - без підготовлених майданчиків чи спеціального обладнання. Це робить дрон максимально мобільним і придатним для бойових умов.
У компанії зазначають, що безпілотник здатен утримувати курс навіть у разі пошкоджень, зокрема під час пікірування на ціль.
Зовнішньо "Батяр" схожий на російсько-іранський "Шахед", однак подібність - лише візуальна. Його аеродинамічні характеристики були самостійно прораховані українськими інженерами з використанням західної технічної документації.
Виробництво зброї в Україні
Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення Україна значно наростила виробництво зброї. Зокрема мова йде про:
- дрони;
- роботизовані системи;
- ракети;
- інші засоби ураження.
Зокрема, нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва, яка відразу несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.
Крім цього на початку місяця в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.
Також нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив максимально прискорити виробництво української балістичної ракети. Таке доручення він дав під час Ставки верховного головнокомандувача.
Як підкреслював глава держави, такі ракети стануть ефективною гарантією безпеки для України.
Загалом за 2024 рік Україна виробила зброю загальною вартістю 9 млрд доларів. Значно збільшилося виробництво ракет.
Додамо, 6 травня в Києві проходила виставка новітніх зразків українського озброєння. Там представили далекобійні дрони й не тільки.
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