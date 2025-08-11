Європейські партнери консультуватимуться в закритому режимі до 15 серпня, - Німеччина

За його словами, переговори між європейськими союзниками "безумовно, триватимуть упродовж тижня", до п’ятниці. Водночас Маєр додав, що "зараз не варто говорити про конкретні формати".

Заступник речника запевнив, що канцлер (Фрідріх Мерц - ред.), попри відпустку, продовжує перебувати в постійному контакті з колегами з інших держав, що є дуже важливим для консолідованої позиції.

"Якщо ви хочете впливати як Європа, то треба мати узгоджену та спільну позицію", - зазначив він.

Водночас деталі вчорашньої телефонної розмови Мерца з Трампом в уряді Німеччини не прокоментували.

"Конфіденційність була узгоджена в розмові на всю тему України та поточних подій. Це може бути дуже важливим моментом для подальшого перебігу цієї війни. Тому ще важливішим є, щоб люди, які діють, особливо глави держави та уряду, насправді спілкувалися на конфіденційній основі про це, кожна публічна заява загрожує цьому процесу", - зазначив Маєр.

Він додав, що переговори між європейськими партнерами також будуть проходити в режимі конфіденційності, адже відбувається процес, "де кожне речення, кожне сказане відкрито слово може змінити справи в негативному напрямку або поставити все під загрозу".

Заступник речника також наголосив, що європейська, зокрема й німецька, позиція продовжує залишатися такою, що "кордони не можуть бути змінені силою, а всі подальші рішення, які можуть виникнути, насамперед у руках України, оскільки вона повинна мати можливість вирішувати свою власну долю".