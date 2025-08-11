Европейские партнеры будут консультироваться в закрытом режиме до 15 августа, - Германия

По его словам, переговоры между европейскими союзниками "безусловно, будут продолжаться в течение недели", до пятницы. В то же время Майер добавил, что "сейчас не стоит говорить о конкретных форматах".

Заместитель спикера заверил, что канцлер (Фридрих Мерц - ред.), несмотря на отпуск, продолжает находиться в постоянном контакте с коллегами из других государств, что очень важно для консолидированной позиции.

"Если вы хотите влиять как Европа, то надо иметь согласованную и общую позицию", - отметил он.

В то же время детали вчерашнего телефонного разговора Мерца с Трампом в правительстве Германии не прокомментировали.

"Конфиденциальность была согласована в разговоре на всю тему Украины и текущих событий. Это может быть очень важным моментом для дальнейшего хода этой войны. Поэтому еще важнее, чтобы люди, которые действуют, особенно главы государства и правительства, на самом деле общались на конфиденциальной основе об этом, каждое публичное заявление угрожает этому процессу", - отметил Майер.

Он добавил, что переговоры между европейскими партнерами также будут проходить в режиме конфиденциальности, ведь происходит процесс, "где каждое предложение, каждое сказанное открыто слово может изменить дела в негативном направлении или поставить все под угрозу".

Заместитель спикера также отметил, что европейская, в том числе и немецкая, позиция продолжает оставаться такой, что "границы не могут быть изменены силой, а все дальнейшие решения, которые могут возникнуть, прежде всего в руках Украины, поскольку она должна иметь возможность решать свою собственную судьбу".