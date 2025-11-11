Європейські міністри у грудні зустрінуться у Львові: обговорять рух України до ЄС

У Львові 10-11 грудня відбудеться неформальна зустріч міністрів країн Європейського Союзу, на якій обговорять прогрес України на шляху до членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як повідомляється, запрошення міністрам надіслали спільно Данія, яка зараз головує у Раді ЄС, та віцепремʼєр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Основна увага наших дискусій буде зосереджена на прогресі України на шляху до членства в ЄС. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, обмінятися думками щодо наступних кроків та підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграційних зусиль України", - йдеться в запрошенні.

Там зазначається, що зустріч міністрів також має стати "чітким і єдиним політичним сигналом про те, що майбутнє України - в ЄС".