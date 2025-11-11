ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Європейські міністри у грудні зустрінуться у Львові: обговорять рух України до ЄС

Вівторок 11 листопада 2025 19:38
UA EN RU
Європейські міністри у грудні зустрінуться у Львові: обговорять рух України до ЄС Фото: віцепремʼєр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Львові 10-11 грудня відбудеться неформальна зустріч міністрів країн Європейського Союзу, на якій обговорять прогрес України на шляху до членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, запрошення міністрам надіслали спільно Данія, яка зараз головує у Раді ЄС, та віцепремʼєр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Основна увага наших дискусій буде зосереджена на прогресі України на шляху до членства в ЄС. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, обмінятися думками щодо наступних кроків та підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграційних зусиль України", - йдеться в запрошенні.

Там зазначається, що зустріч міністрів також має стати "чітким і єдиним політичним сигналом про те, що майбутнє України - в ЄС".

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 4 листопада Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, в якому високо оцінили прогрес України у реформах - надавши одну з найкращих оцінок.

Водночас єврокомісар з питань розширення Марта Кос повідомила, що Європейська комісія працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця листопада.

Зазначимо, що єдина причина, через яку кластери все ще не відкриті - позиція проросійської Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС.

При цьому віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що для України цілком реалістичною є мета завершити переговори про вступ до ЄС вже у 2028 році. Згідно з оцінкою Єврокомісії, темпи реформ дозволяють це зробити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Львів Вступ в ЄС
Новини
Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела
Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа