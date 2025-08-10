Європейські лідери прагнуть поговорити з Трампом до його саміту з Путіним, - Bloomberg

Що передувало

Нагадаємо, у середу 6 серпня спецпредставник Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви на переговори з Путіним, щоб обговорити питання завершення війни в Україні.

Незабаром з'явилася інформація, що наступного тижня Трамп і Путін проведуть зустріч, а вже цієї п'ятниці президент США офіційно анонсував, що саміт відбудеться 15 серпня на Алясці.

Напередодні анонсу Трамп заявив, що між Україною і Росією може бути "обмін територіями".

Після візиту Віткоффа у ЗМІ з'явилася інформація, що Путін дав згоду на зупинку вогню, якщо Україна виведе війська з Донецької області. Водночас Bild писало, що Віткофф не так зрозумів Путіна, адже той, як і раніше, хоче контролювати ще й усю Запорізьку та Херсонську області.

Bloomberg тим часом пише, що Путін у рамках переговорів між РФ і США вимагає, щоб Україна вивела війська з Донецької області, а в Запорізькій і Херсонській областях РФ зупиниться по лінії розмежування.

На тлі новин про так званий "обмін територій", президент Володимир Зеленський заявив 9 серпня, що Україна не буде віддавати свої території.

Також у суботу в Британії відбулася зустріч представників США, Європи та України, де узгоджували спільні позиції. Незабаром глава Єврокомісії та низка лідерів країн ЄС опублікували спільну заяву.

У цій заяві вони підтримали дипломатичні зусилля Трампа, але наполягають на припиненні вогню до початку будь-яких мирних переговорів.