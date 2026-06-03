Європейські країни не хочуть бачити російських туристів і вимагають жорсткого рішення ЄС

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11 країн ЄС і партнерів вимагають посилити візову політику

Польща разом із десятьма державами - Швецією, Чехією, Данією, Естонією, Фінляндією, Латвією, Литвою, Нідерландами, а також Норвегією та Ісландією - звернулися до Європейської комісії із закликом терміново переглянути підхід до видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Вимога обмежити туристичні поїздки

Підписанти наполягають на введенні жорсткіших правил, які дали б змогу оперативно обмежувати в'їзд громадян країн, що становлять геополітичну загрозу.

Насамперед ідеться про заборону туристичних віз для росіян на тлі триваючої війни проти України.

Міністри наголошують, що громадянам держави-агресора не слід користуватися європейськими курортами, доки тривають бойові дії та фіксуються наслідки ударів по українській цивільній інфраструктурі.

Зростання видачі віз і критика поточної системи

У документі, з яким ознайомився журналіст RMF FM, зазначається, що 2025 року росіяни отримали майже 480 тисяч шенгенських віз, значна частина яких була багаторазовими.

Підписанти вважають це протиріччям рекомендаціям Єврокомісії, які закликають до суворішого підходу до заявників із РФ.

Окремо підкреслюється, що зростання кількості туристичних поїздок росіян до Європи на тлі війни викликає "глибоку стурбованість" у країн, які підписали звернення.

Проблема "візового шопінгу" і розрив у підходах

Міністри також звертають увагу на фрагментацію візової політики в Шенгенській зоні. За їхніми словами, це призвело до практики так званого "візового шопінгу", коли громадяни РФ обходять обмежувальні правила одних країн і отримують візи в інших державах ЄС.

Згідно з аналізом Шенгенського барометра, найбільше туристичних віз росіянам видають Франція, Італія, Іспанія та Греція, тоді як Польща та країни Балтії фактично припинили їх оформлення.

Пропозиція нового захисного механізму

Польща пропонує створити спеціальний інструмент - механізм швидких захисних візових санкцій. Він має дозволити ЄС оперативно обмежувати видачу віз окремим категоріям заявників, особливо за наявності загроз безпеці.

Ініціатива передбачає внесення змін до Візового кодексу ЄС і введення обов'язкових обмежень, які застосовуватимуться до всіх громадян Росії, незалежно від країни проживання, з можливими винятками з гуманітарних підстав.

Додаткові заходи та майбутні зміни

У листі також міститься заклик до розроблення заходів, спрямованих на запобігання в'їзду до Шенгенської зони осіб, яких можуть ідентифікувати як учасників бойових дій або пов'язаних із військовою діяльністю.

Країни-підписанти очікують, що Європейська комісія зробить реформу візового законодавства пріоритетною, щоб посилити реакцію ЄС на дії третіх країн.