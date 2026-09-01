Європейські компанії стримують набір працівників: чому змінюються правила найму

Європейський бізнес дедалі рідше розглядає найм як окреме кадрове рішення. Компанії одночасно оцінюють потребу в нових працівниках, можливості автоматизації та інвестиції у штучний інтелект.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження Gremi Personal.

Головне: ШІ, автоматизація та цифровізація увійшли до топ-5 викликів для європейського бізнесу.

Компанії стримують розширення штату , поєднуючи кадрові рішення з технологічними інвестиціями.

, поєднуючи кадрові рішення з технологічними інвестиціями. Понад 70% підприємств єврозони вже використовують штучний інтелект.

Лише 7% компаній інтегрували ШІ у значну частину своїх бізнес-процесів.

у значну частину своїх бізнес-процесів. У ЄС вже 53% підприємств працюють із системами ERP, CRM або BI.

ШІ не замінює людей, а змінює підхід до найму

За даними аналітичного центру Gremi Personal, цифровізація та автоматизація стають частиною кадрової стратегії європейських компаній. Це не означає масової відмови від працівників, але змінює логіку створення нових робочих місць.

"Під час ухвалення рішення про створення нової посади компанії дедалі частіше оцінюють не лише поточну операційну потребу, а й можливості автоматизації, використання цифрових інструментів та компетенції команди. Навпаки, зростає цінність кваліфікації, яка дозволяє ефективно працювати в середовищі, де технології підтримують дедалі більше процесів", - пояснила віцепрезидент Gremi Personal Галина Кіріченко.

Експерти зазначають, що планування чисельності персоналу поступово стає частиною ширшої стратегії модернізації бізнесу.

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Понад 70% компаній уже використовують ШІ

Тенденцію підтверджують і офіційні дані. За результатами опитування понад 5 тисяч компаній єврозони, оприлюдненого Європейським центральним банком у червні 2026 року, понад 70% підприємств уже застосовують штучний інтелект.

Водночас лише 7% компаній використовують його інтенсивно - тобто інтегрували технології у значну частину своїх бізнес-процесів.

Окремо Eurostat повідомляє, що у 2025 році 20% підприємств ЄС із 10 і більше працівниками використовували технології ШІ. Це на 13,5% більше, ніж роком раніше, а понад половину таких компаній становить великий бізнес.

Промисловість змінюється найшвидше

Найбільші зміни Gremi Personal фіксує у промислових секторах, особливо тих, що залежать від експорту та вартості енергоносіїв.

За словами аналітиків, саме промислові підприємства першими активно впроваджують робототехніку, автоматизацію та цифрові рішення для підвищення продуктивності.

Через це рішення про найм дедалі частіше залежать не лише від кількості працівників, а й від того, які функції можна автоматизувати та яких компетенцій потребуватиме команда в майбутньому.