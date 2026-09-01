Европейские компании сдерживают набор работников: почему меняются правила найма
Европейский бизнес все реже рассматривает найм как отдельное кадровое решение. Компании одновременно оценивают необходимость новых работников, возможности автоматизации и инвестиции в искусственный интеллект.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование Gremi Personal.
Главное:
- ИИ, автоматизация и цифровизация вошли в топ-5 вызовов для европейского бизнеса.
- Компании сдерживают расширение штата, совмещая кадровые решения с технологическими инвестициями.
- Более 70% предприятий еврозоны уже используют искусственный интеллект.
- Только 7% компаний интегрировали ИИ в значительную часть своих бизнес-процессов.
- В ЕС уже 53% предприятий работают с ERP, CRM или BI.
ИИ не заменяет людей, а меняет подход к найму
По данным аналитического центра Gremi Personal, цифровизация и автоматизация становятся частью кадровой стратегии европейских компаний. Это не означает массового отказа от работников, но изменяет логику создания новых рабочих мест.
"При принятии решения о создании новой должности компании все чаще оценивают не только текущую операционную потребность, но и возможности автоматизации, использования цифровых инструментов и компетенции команды. Напротив, растет ценность квалификации, которая позволяет эффективно работать в среде, где технологии поддерживают все больше процессов", - пояснила вице-президент Gremi Personal.
Эксперты отмечают, что планирование численности персонала становится частью более широкой стратегии модернизации бизнеса.
Более 70% компаний уже используют ИИ
Тенденцию подтверждают и официальные данные. По результатам опроса более 5 тысяч компаний еврозоны, обнародованного Европейским центральным банком в июне 2026 года, более 70% предприятий уже используют искусственный интеллект.
В то же время, только 7% компаний используют его интенсивно - то есть интегрировали технологии в значительную часть своих бизнес-процессов.
Отдельно Eurostat сообщает, что в 2025 году 20% предприятий ЕС с 10 и более работниками использовали технологии ИИ. Это на 13,5% больше, чем годом ранее, а более половины таких компаний составляет крупный бизнес.
Промышленность изменяется быстрее всего
Самие большие изменения Gremi Personal фиксирует в промышленных секторах, особенно зависящих от экспорта и стоимости энергоносителей.
По словам аналитиков, именно промышленные предприятия первыми активно внедряют робототехнику, автоматизацию и цифровые решения для повышения производительности.
Поэтому решение о найме все чаще зависят не только от количества работников, но и от того, какие функции можно автоматизировать и в каких компетенциях потребует команда в будущем.
Читайте также о том, что в Польше в феврале 2026 года средняя зарплата составляла 9 966 злотых брутто. Впрочем, половина работников на самом деле зарабатывали не более 7 690 злотых. Самые высокие доходы были в добывающей и цифровой сферах.
Ранее мы писали о том, что в Польше быстрее всего зарплаты повышаются в сфере логистики и складских услуг. За год доход у работников этих направлений увеличился на 8,1%, в то же время в других отраслях темпы роста были ниже.