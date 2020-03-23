"Европейская солидарность" призывает власть не вводить чрезвычайное положение, потому что такие шаги не принесут пользы в противодействии распространению коронавируса, но ударят по экономике и приведут к нарушению прав и свобод граждан. Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook по результатам согласительного совета.

"Мы категорически против введения чрезвычайного положения и сворачивание демократии под предлогом коронавируса. Мы осознаем риски, но считаем, что все необходимые механизмы могут быть предоставлены на самом деле в режиме специальных законов или принятия законопроектов, касающихся чрезвычайных ситуаций. Именно так предлагаем действовать не ограничивая свободу граждан под эгидой коронавируса, не создавая государство, которое будет пытаться использовать этот сложный период для того, чтобы установить диктатуру", - сказала Геращенко.

По ее мнению, необходимо вводить меры безопасности населения, но при этом не превращать Украину в тоталитарное государство.

"Делать эти шаги, которые сейчас демонстрируют европейские политики и политики во всем мире. Очевидно, что они должны перенимать этот опыт. Идти этими путями. Мы за очень жесткие меры, которые помогут остановить коронавирус, но против того, чтобы мы создавали тоталитарное государство. Мы и сейчас видим дикарские случаи, когда людей штрафуют за 11-го в маршрутке, не обеспечив при этом достаточное количество транспорта. При этом не создав никаких условий, чтобы люди, а особенно медики добирались до работы. Если будет введен режим чрезвычайного положения, то это усилит эти репрессивные методы в отношении простых граждан", - отметила она.

Также Ирина Геращенко напомнила, что "Европейская солидарность" призвала власть начать подготовку к эпидемии еще месяц назад, ведь эти шаги помогли бы Украине подготовиться к карантину спокойно, взвешенно и рационально используя ресурсы.

"Мы против этого и еще раз заявили, что как конструктивная оппозиция подаем руку помощи. Как мы предлагали еще месяц назад провести внеочередное заседание по коронавирусу. Сколько мы тогда потеряли времени, потому что большинство с этим не соглашалась. Мы требуем немедленно взять за основу наш законопроект, который касается экономики и перераспределить 13,5 млрд гривен на те бюджетные расходы, которые в первую очередь необходимы для экономики", - подчеркнула она.

Кроме этого, Геращенко предостерегла власть от попыток принятия сомнительных законодательных инициатив, которые раскалывают общество и могут привести к протестам граждан.

"Мы категорически сейчас против любых законов, которые раскалывают общество. Как то законы о радио и телевидение, как то пике в Минске, которое пытаются протащить в это время. Власть сейчас должна сосредоточиться на борьбе с коронавирусом", - подчеркнула она.

Напомним, Кабинет министров через коронавирус в Украине на внеочередном заседании объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец попросил Верховную раду ввести чрезвычайное положение. Для того, чтобы решение было принято в кратчайшие сроки необходимо внеочередное заседание.

Также сегодня стало известно, что в Ивано-Франковской области умерла женщина с подозрением на коронавирус. Умершей было 65 лет, ранее ее госпитализировали в больницу с симптомами, похожими на COVID-19.