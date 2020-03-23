"Європейська солідарність" закликає владу не вводити надзвичайний стан, тому що такі кроки не принесуть користі у протидії поширенню коронавірусу, але ударять по економіці й призведуть до порушення прав і свобод громадян. Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook за результатами погоджувальної ради.

"Ми категорично проти введення надзвичайного стану і згортання демократії під приводом коронавірусу. Ми усвідомлюємо його ризики, але вважаємо, що всі необхідні механізми можуть бути надані насправді в режимі спеціальних законів або ухвалення законопроектів, що стосуються надзвичайних ситуацій. Саме так пропонуємо діяти не обмежуючи свободу громадян під егідою коронавірусу, не створюючи державу, яка буде намагатися використати цей складний період для того, щоб встановити диктатуру", - сказала Геращенко.

На її думку, необхідно вводити заходи безпеки населення, але при цьому не перетворювати Україну на тоталітарну державу.

"Робити ці кроки, які зараз демонструють європейські політики та політики в усьому світі. Очевидно, що вони мають переймати цей досвід. Іти цими шляхами. Ми за дуже жорсткі заходи, які допоможуть зупинити коронавірус, але проти того, щоб ми створювали тоталітарну державу. Ми й зараз бачимо дикунські випадки, коли людей штрафують за 11-го в маршрутці, не забезпечивши при цьому достатню кількість транспорту. При цьому насправді не створивши ніяких умов, щоб люди, а особливо медики добиралися до роботи. Якщо буде введено режим надзвичайного стану, то це посилить ці репресивні методи до простих громадян, - зазначила вона.

Також Ірина Геращенко нагадала, що "Європейська солідарність" закликала владу розпочати підготовку до епідемії ще місяць тому, адже ці кроки допомогли б Україні підготуватися до карантину спокійно, зважено і раціонально використовуючи ресурси.

"Ми проти цього і ще раз заявили, що як конструктивна опозиція подаємо руку допомоги. Як ми пропонували ще місяць тому провести позачергове засідання по коронавірусу. Скільки ми тоді втратили часу, тому що більшість з цим не погоджувалася. Ми вимагаємо негайно взяти за основу наш законопроект, який стосується економіки й перерозподілити 13,5 млрд гривень на ті бюджетні видатки, які в першу чергу необхідні для економіки", - підкреслила вона.

Крім цього, Геращенко застерегла владу від спроб ухвалення сумнівних законодавчих ініціатив, які розколюють суспільство і можуть призвести до протестів громадян.

"Ми категорично проти зараз будь-яких законів, які розколюють суспільство. Як то законів про радіо і телебачення, як те піке у Мінську, яке намагаються протягти в цей час. Влада зараз має зосередитися на боротьбі з коронавірусом", - наголосила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів через коронавірус в Україні на позачерговому засіданні оголосив надзвичайну ситуацію ще у трьох областях.

Раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець попросив Верховну раду запровадити надзвичайний стан. Для того, щоб рішення було прийнято в найкоротші терміни необхідно позачергове засідання.

Також сьогодні стало відомо, що в Івано-Франківській області померла жінка з підозрою на коронавірус. Померлій було 65 років, раніше її госпіталізували в лікарню з симптомами, схожими на COVID-19.