Европейская федерация журналистов требует от боевиков "ДНР" освободить Асеева

В федерации уверены, что боевики выбили признание с журналиста

Европейская федерация журналистов (EFJ) призвала боевиков самопровозглашенной "ДНР"освободить донецкого журналиста и блогера Станислава Асеева. Об этом говорится в заявлении организации.

Как отмечает организация, 17 августа Асеева показали в эфире российского канала, где он признается, что работал на украинскую разведку.

"Возникают опасения, что Асеева, которого незаконно поместили в тюрьму в Донецке больше года назад, заставили признаться в шпионаже", - говорится в сообщении.

Также организация привела заявление экс-депутата и друга Асеева Егора Фирсова, который также уверен, что боевики выбили признание с журналиста.

"Европейская федерация журналистов сегодня повторила свой призыв о немедленном освобождении журналиста", - отмечается в заявлении.

Ранее группа Конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала террористов на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.

Также освобождение Асеева требовал представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Гарлем Дезир.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) удерживают пропавшего на Донбассе журналиста Станислав Асеева.