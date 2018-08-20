Європейська федерація журналістів вимагає від бойовиків "ДНР" звільнити Асєєва

У федерації впевнені, що бойовики вибили зізнання з журналіста

Європейська федерація журналістів (EFJ) закликала бойовиків самопроголошеної "ДНР"звільнити донецького журналіста та блогера Станіслава Асєєва. Про це йдеться в заяві організації.

Як зазначає організація, 17 серпня Асєєва показали в ефірі російського каналу, де він зізнається, що працював на українську розвідку.

"Виникають побоювання, що Асєєва, якого незаконно помістили до в’язниці в Донецьку більше року тому, примусили зізнатися у шпигунстві", - йдеться у повідомленні.

Також організація навела заяву екс-депутата та друга Асєєва Єгора Фірсова, який також упевнений, що бойовики вибили зізнання з журналіста.

"Європейська федерація журналістів сьогодні повторила свій заклик щодо негайного звільнення журналіста", - наголошується в заяві.

Раніше група Конгресу США з питань свободи преси також закликала терористів на Донбасі звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва.

Також звільнення Асеєва вимагав представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Гарлем Дезір.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики так званої "Донецької народної республіки" (ДНР) утримують зниклого на Донбасі журналіста Станіслав Асєєва.