В ОБСЕ призвали освободить донецкого журналиста Асеева из плена "ДНР"

Асеев уже год находится в плену боевиков "ДНР"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Гарлем Дезир призвал немедленно освободить донецкого журналиста Станислава Асеева, который был задержан боевиками ОРДО год назад. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

"Противозаконное заключение Станислава Асеева, которое продолжается, отвратительное и невыносимое. Журналист находится в плену в течение целого года, а отсутствие доступа к нему лишь усиливает обеспокоенность его судьбой. Я призываю к его немедленному освобождению по гуманитарным причинам и с принципиальной позиции", - сказал Дезир.

Также он обратился с призывом ко всем государствам-участницам ОБСЕ усилить давление на всех соответствующих должностных лиц в Донецке.

"Все заинтересованные стороны, которые имеют влияние в этом случае, должны помочь в освобождении Станислава Асеева", - сказал Дезир.

Отмечается, что корреспондент украинской службы "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Станислав Асеев был задержан в начале июня 2017 года в Донецке силами так называемой "ДНР".

Напомним, ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир отметил, что угрозы журналистам в Украине должны расследоваться, а те, кто оказывает давление на СМИ, должны понести за это ответственность.