В Конгрессе США призывают "ДНР" освободить из плена журналиста Асеева

В Конгрессе обеспокоены тем, что террористы продолжают удерживать украинского журналиста

Группа Конгресса США по вопросам свободы прессы призвала террористов на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева. Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующее заявление обнародовали сопредседателя группы, члены Палаты представителей Адам Шифф и Стив Чабот.

Конгрессмены "глубоко обеспокоены" тем, что террористы "ДНР" продолжают удерживать журналиста Станислава Асеева с июня 2017 года.

"Асеев писал для нескольких украинских СМИ и для местного бюро Радио Свобода / Радио Свободная Европа, и был одним из нескольких независимых журналистов, которые оставались в подконтрольном сепаратистам регионе, чтобы предоставлять объективную информацию", - говорится в заявлении конгрессменов.

Также они подчеркнули, что Асеев в начале июля объявил голодовку, поэтому "его ситуация становится ужасной".

Напомним, в ОБСЕ призывают Россию освободить Сенцова. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и призывает РФ немедленно его освободить.