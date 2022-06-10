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Европейская демократия может проиграть России из-за своего бездействия, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает нарушать документы международного права. Европа должна начать действовать, если не хочет потерять свою демократию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к участникам Копенгагенского демократического саммита.

"Почему, если Россия цинично нарушает буквально все жизненно важные документы международного права, до сих пор остаются те, кто колеблется, блокировать ли любые отношения с таким государством? Эти вопросы указывают на то, что европейская система может проиграть, если слова не будут подкрепляться действиями", - заявил президент.

По словам Зеленского, демократия обязана быть действенной, а международное право должно работать, чтобы не проигрывать.

"И когда это будет так, не будет возникать вопрос о том, кто же одержит победу и где линия фронта", - добавил президент.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Зеленский объяснил, почему контроль над Украиной, является важным для России.

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УкраинаВладимир Зеленский