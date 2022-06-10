Європейська демократія може програти Росії через свою бездіяльність, - Зеленський

"Чому, якщо Росія цинічно порушує буквально всі життєво важливі документи міжнародного права, досі залишаються ті, хто вагається, чи блокувати будь-які відносини з такою державою? Ці запитання вказують насправді на те, що європейська система може програти, якщо слова не підкріплюватимуться діями", - заявив президент.

За словами Зеленського, демократія зобов’язана бути дієвою, а міжнародне право повинно працювати, аби не програвати.

"І коли це буде так, не виникатиме питання про те, хто ж переможе і де лінія фронту", - додав президент.