Європейська демократія може програти Росії через свою бездіяльність, - Зеленський

Російська Федерація продовжує порушувати документи міжнародного права. Європа повинна почати діяти, якщо не хоче втратити свою демократію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час звернення до учасників Копенгагенського демократичного саміту.
"Чому, якщо Росія цинічно порушує буквально всі життєво важливі документи міжнародного права, досі залишаються ті, хто вагається, чи блокувати будь-які відносини з такою державою? Ці запитання вказують насправді на те, що європейська система може програти, якщо слова не підкріплюватимуться діями", - заявив президент.
За словами Зеленського, демократія зобов’язана бути дієвою, а міжнародне право повинно працювати, аби не програвати.
"І коли це буде так, не виникатиме питання про те, хто ж переможе і де лінія фронту", - додав президент.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Зеленський пояснив, чому контроль над Україною, є важливим для Росії.
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