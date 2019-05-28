Европейская бизнес-ассоциация прокомментировала возможный дефолт Украины

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) выступает против предложения олигарха Игоря Коломойского отказаться платить по долгам и объявить в Украине дефолт. Об этом говорится в заявлении ЕБА.

Какая отметили в ЕБА, объявление Украиной дефолта нарушит макроэкономическую стабильность, которая является залогом для инвестиций и роста экономики. Вместо этого органам власти стоит объединить усилия для продолжения сотрудничества с МВФ.

"На сегодня бизнес ожидает продолжения структурных реформ, задекларированных Украиной. Популизм и поспешные решения не должны становиться на пути развития. Ведь любые решения имеют свои последствия. Для инвесторов очень важна предсказуемость и прогнозируемость. Думаю, ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами. И это, прежде всего, репутационный риск, который влечет за собой много других последствий", - сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Поэтому сейчас важно обезопасить страну от появления новых негативных факторов, которые дестабилизируют экономику, замедлят инвестиционную активность и экономический рост, добавили в ассоциации.

"Поэтому бизнес надеется, что все же курс на макроэкономическую стабильность, экономический рост Украины и привлечения прямых иностранных инвестиций будет продолжен", - говорится в заявлении.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский предолжил объявить в Украине дефолт, поскольку в дефолте нет ничего страшного.

Отметим, премьер-министр Владимир Гройсман в ответ на предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт заявил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны.