Європейська відповідь Patriot: оборонні гіганти створять нову суперракету

Провідні виробники озброєння підписали у Парижі історичний документ. Вони створили проєкт під назвою Bliksem EXO, мета якого - розробити суверенний екзоатмосферний перехоплювач.

До складу об’єднання увійшли найвпливовіші гравці ринку:

французька група Thales;

авіаційний гігант Airbus;

німецьке відділення MBDA Deutschland;

технологічна компанія Safran;

аерокосмічний стартап Destinus.

Партнери планують діяти швидко і вже за три місяці підпишуть юридично зобов'язувальну угоду.

Суверенність від США

Європа поспішає закрити критичні діри у своїй обороні та намагається більше не залежати від систем Patriot зі США. Вторгнення Росії в Україну продемонструвало, що загроза балістичних ракет стала реальністю. Лідери ЄС розуміють ризики й хочуть мати власні інструменти захисту, йдеться у матеріалі.

Полювання на ракети РФ у космосі

Балістичні ракети великої дальності не летять як літаки. Вони виходять за межі атмосфери, і там вони проводять більшу частину свого польоту. Звичайні ракети ППО їх там не дістануть.

Новий європейський ракетний перехоплювач працюватиме саме у вакуумі. Він зможе ліквідувати загрозу на безпечній відстані від міст. Перші випробування екзоатмосферного апарата в космосі запланували на 2027 рік.