Саміт ЄС погодив прискорити доставку зброї та посилити ППО України

Саміт ЄС погодив прискорити постачання військової допомоги Україні на тлі масованих атак Росії. Йдеться, зокрема, про артилерійські боєприпаси та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки саміту, опубліковані на сайті Європейської Ради.

Єврорада засудила триваючі повітряні та ракетні атаки Росії проти цивільного населення та цивільної та критичної інфраструктури України, включаючи нещодавні обстріли енергетичного сектору.

"Європейський Союз та його держави-члени активізують надання гуманітарної допомоги та допомоги з питань цивільного захисту, включаючи таке обладнання, як генератори та силові трансформатори", - йдеться у заяві.

Рада ЄС також підтримала посилити зусилля для постачання Україні необхідної військової допомоги, зокрема, засобів протиповітряної оборони.

"Європейська Рада наголошує на необхідності терміново забезпечити протиповітряну оборону України та прискорити та інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети", - заявили в Раді ЄС.