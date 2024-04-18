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Саміт ЄС погодив прискорити доставку зброї та посилити ППО України

Брюссель, Четвер 18 квітня 2024 09:00
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Саміт ЄС погодив прискорити доставку зброї та посилити ППО України Фото: саміт ЄС погодив прискорити постачання зброї Україні (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Саміт ЄС погодив прискорити постачання військової допомоги Україні на тлі масованих атак Росії. Йдеться, зокрема, про артилерійські боєприпаси та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки саміту, опубліковані на сайті Європейської Ради.

Єврорада засудила триваючі повітряні та ракетні атаки Росії проти цивільного населення та цивільної та критичної інфраструктури України, включаючи нещодавні обстріли енергетичного сектору.

"Європейський Союз та його держави-члени активізують надання гуманітарної допомоги та допомоги з питань цивільного захисту, включаючи таке обладнання, як генератори та силові трансформатори", - йдеться у заяві.

Рада ЄС також підтримала посилити зусилля для постачання Україні необхідної військової допомоги, зокрема, засобів протиповітряної оборони.

"Європейська Рада наголошує на необхідності терміново забезпечити протиповітряну оборону України та прискорити та інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети", - заявили в Раді ЄС.

Російські атаки

Варто зазначити, що Росія майже щоночі атакує Україну дронами-камікадзе. Також загарбники почали знову обстрілювати українську енергетику. На тлі цього у деяких регіонах знову спостерігаються проблеми зі світлом. Зокрема, йдеться про Харків.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, як в Україні знайти найближче укриття.

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