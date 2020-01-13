В Европе рекомендуют избегать полетов над Ираном

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендует авиакомпаниям избегать полетов над Ираном на любой высоте после сбития самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что EASA по согласованию с Европейской комиссией провел переоценку рисков коммерческих авиакомпаний, рекомендовав отказаться от полетов над Ираном. Проведение новой оценки планируется до конца этой недели.

"В свете последних недавних заявлений Ирана о том, что его вооруженные силы случайно сбили украинский пассажирский самолет вскоре после взлета из Тегерана, в нынешних условиях безопасности рекомендуется избегать пролета Ирана на всех высотах до дальнейшее уведомление, в качестве меры предосторожности", - сообщил представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмекер.

Напомним, 8 января иранские военные по ошибке сбили самолет МАУ, совершавший рейс их Тегерана в Киев. На борту самолета находились 176 человек. Все погибли. Ответственность за катастрофу взяло на себя иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР).

После сбития самолета МАУ Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Запрет на полеты вступил в силу с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине.