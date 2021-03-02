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В Европе есть признаки роста заболеваемости коронавирусом, - ВОЗ

Новина українською → Женева, Вторник 02 марта 2021 21:26
В Европе есть признаки роста заболеваемости коронавирусом, - ВОЗ Фото проведение ПЦР-теста (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

В Европе наблюдается тенденция к новому росту заболеваемости коронавирусом. Хотя в предыдущие недели наоборот болезнь шла на спад.

Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он отметил, что возобновление роста наблюдается в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах.

Клюге подчеркнул, что по итогам прошлых суток четыре из десяти стран, где фиксировали самый большой прирост новых случаев, расположены в Европе.

Ранее сообщалось, что 1 марта в Великобритании сообщили о 104 новых летальных случаев из-за коронавируса. Это самый низкий суточный прирост с 26 октября.

Также в Германии существует опасность третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало тенденции третьей волны.

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