В Европе есть признаки роста заболеваемости коронавирусом, - ВОЗ
В Европе наблюдается тенденция к новому росту заболеваемости коронавирусом. Хотя в предыдущие недели наоборот болезнь шла на спад.
Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Он отметил, что возобновление роста наблюдается в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах.
Клюге подчеркнул, что по итогам прошлых суток четыре из десяти стран, где фиксировали самый большой прирост новых случаев, расположены в Европе.
Ранее сообщалось, что 1 марта в Великобритании сообщили о 104 новых летальных случаев из-за коронавируса. Это самый низкий суточный прирост с 26 октября.
Также в Германии существует опасность третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало тенденции третьей волны.