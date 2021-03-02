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В Європі є ознаки зростання захворюваності коронавірусом, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, Вівторок 02 березня 2021 21:26
В Європі є ознаки зростання захворюваності коронавірусом, - ВООЗ Фото проведення ПЛР-тесту (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

В Європі спостерігається тенденція до нового зростання захворюваності коронавірусом. Хоча в попередні тижні навпаки хвороба йшла на спад.

Про це заявив глава європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

Він зазначив, що відновлення зростання спостерігається в Центральній і Східній Європі, а також на Балканах.

Клюге підкреслив, що за підсумками минулих діб чотири з десяти країн, де фіксували найбільший приріст нових випадків, розташовані в Європі.

Раніше повідомлялося, що 1 березня у Великобританії повідомили про 104 нових летальних випадків за коронавірусу. Це найнижчий добовий приріст з 26 жовтня.

Також у Німеччині існує небезпека третьої хвилі пандемії коронавірусу. Зараз в країні спостерігається початок тенденції третьої хвилі.

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