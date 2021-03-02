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В Британии фиксируют самый низкий показатель смертности от COVID с октября

Новина українською → Великобритания, Вторник 02 марта 2021 07:27
В Британии фиксируют самый низкий показатель смертности от COVID с октября Фото: девушка в маске (pexels)
Автор: Даша Харченко

1 марта в Великобритании сообщили о 104 новых летальных случаев из-за коронавируса. Это самый низкий суточный прирост с 26 октября.

Об этом сообщает The Guardian.

Самый низкий показатель перед этим был 26 октября, когда от осложнений коронавируса скончались 102 британцы.

Общий показатель смертности от Covid-19 в стране достиг 122 953.

В то же время за сутки положительный результат теста получили 5 455 граждан Британии, что является самым низким показателем от 2 октября.

Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксирован самый низкий прирост заболеваемости коронавирусом с сентября прошлого года.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании понизило уровень угрозы в связи с пандемией COVID-19. Угроза переполненности учреждений Национальной службы здравоохранения (NHS) отступила.

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